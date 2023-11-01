Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


01 Kasım 2023 11:47
EÜAŞ özelleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek dönemde önemli bir özelleştirme programını duyurdu. Bakan Şimşek, Elektrik Üretim A.Ş'ye (EÜAŞ) ait hidroelektrik santraller (HES), limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini açıkladı.


zahmetçakar
Memur
01 Kasım 2023 12:27

ah be şimdi euaş da olmak vardı

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