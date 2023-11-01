KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Kasım 2023 11:50
Psikiyatri girişi Uzman Erbaşlığa engel mi?

Arkadaşlar selam 2021 yılında toplam 3 psikiyatri girişim var. Bütün Tanılarda ise ''Psikiyatrik Muayene Tanısı'' yazıyor başka birşey yazmıyor.

Sadece 1 tane 10mg Cipralex (beyaz reçeteli) ilaç gözüküyor.

Satın alınmada da gözükmüyor ''Kayıtlı bilginiz bulunmamaktadır.'' yazıyor.

bu durum Jandarma Uzman Erbaşlığa engelmidir.

Ve ayrıca şöyle de bir soru sormak istiyorum devlet hastanesi psikiyatri bölümünden sağlam raporu almak işimize yararmı sınavlardan sonra

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