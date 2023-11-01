KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Kasım 2023 12:35
Önlisans KPSS Tercih

Ön Lisans Kpss tercihi yapan herkes memur olarak mı atanır? Tekniker mezunu olan birisi tercih yapıp atanırsa memur tekniker mi olur yoksa işçi tekniker mi?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
01 Kasım 2023 12:50

"Memur tekniker" ya da "işçi tekniker" diye bir kadro yok kamuda. ÖSYM kılavuz yayınlar bu kılavuzda hangi unvanda memur alınacağı hangi kurumun alacağı yazar. Örneğin bir kurum memur unvanlı alım yapıyorsa bu unvana şartlarınız uymak kaydıyla tercih yaparsanız ve yerleşirseniz mezuniyetiniz ne olursa olsun memur kadrosuna atanırsınız. Ben memur olarak atandım ama teknikerlik diplomam var tekniker olurum gibi bir durum söz konusu değil. Bunun için size uygun tekniker unvanlı bir alım olursa bunu tercih etmeniz ve atanmanız gereklidir.


Eren Bey
01 Kasım 2023 12:59

Unvan kısmında çoğu tercihte tekniker yazıyor bazılarında ise memur yazıyor. Ama ikisinde de aynı bölümden alıyor. Yani unvanda memur yazınca memur olarak atanılıyor da unvanda tekniker yazarsa ne olarak atanılıyor?

hsnd, 46 dk. önce

"Memur tekniker" ya da "işçi tekniker" diye bir kadro yok kamuda. ÖSYM kılavuz yayınlar bu kılavuzda hangi unvanda memur alınacağı hangi kurumun alacağı yazar. Örneğin bir kurum memur unvanlı alım yapıyorsa bu unvana şartlarınız uymak kaydıyla tercih yaparsanız ve yerleşirseniz mezuniyetiniz ne olursa olsun memur kadrosuna atanırsınız. Ben memur olarak atandım ama teknikerlik diplomam var tekniker olurum gibi bir durum söz konusu değil. Bunun için size uygun tekniker unvanlı bir alım olursa bunu tercih etmeniz ve atanmanız gereklidir.

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