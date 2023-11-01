Önlisans KPSS Tercih

"Memur tekniker" ya da "işçi tekniker" diye bir kadro yok kamuda. ÖSYM kılavuz yayınlar bu kılavuzda hangi unvanda memur alınacağı hangi kurumun alacağı yazar. Örneğin bir kurum memur unvanlı alım yapıyorsa bu unvana şartlarınız uymak kaydıyla tercih yaparsanız ve yerleşirseniz mezuniyetiniz ne olursa olsun memur kadrosuna atanırsınız. Ben memur olarak atandım ama teknikerlik diplomam var tekniker olurum gibi bir durum söz konusu değil. Bunun için size uygun tekniker unvanlı bir alım olursa bunu tercih etmeniz ve atanmanız gereklidir.