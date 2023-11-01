Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Kasım 2023 12:42
Nolacak halimiz

Özel bir meslek lisesinde Fizik öğretmeni olarak çalışıyorum.Bazı sınıflara girerken ayaklarım geri geri gidiyor.Ögrenciler çok saygısız, terbiyesiz.Yazlari iki ay maaş almıyoruz. Asgari ücret alıyoruz.Seneye dershaneye mi girsem ne yapsam?Dershanede saat olarak yorucu diyorlar.Burada da dur sus demekten inanın sinirden ağlayacağım.Yurtdisina gitmeyi hedefliyorum.Ama en az iki sene var bunun için.Ne önerirsiniz?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
01 Kasım 2023 12:45

Yurt dışına git ya da kpss için zorla


b3rn4
Müsteşar
01 Kasım 2023 12:50

Fizik puanları son yıllarda 70in altına düştü. Bu yıl alım ne olur bilemem. Ben olsa. Oturur kpss çalışırım. Onu da yapamam derseniz şımarık öğrenciyle yüzsüz veliyle sizi satın aldığını zanneden okul idaresiyle uğraşacağıma asgari ücretli başka bi işe girer çalışırdım.


Fizikciiyiz
Aday Memur
01 Kasım 2023 12:56

Şuan dil çalışıyorum.Ama seneye ancak iyi bir seviyeye gelebilirim.

SorunCevaplayıN, 51 dk. önce

Yurt dışına git ya da kpss için zorla


Frambuazlıpasta
Aday Memur
01 Kasım 2023 13:18

Hocam kpss ye çalışın koşullarınız nedir bilmiyorum ancak eğer bekarsanız ailenizin yanındaysanız işten ayrılın kpss çalışın yok değilse başka bi iş bulup hafta sonları ders çalışın

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