KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


01 Kasım 2023 13:13
GÖÇ İDARESİ UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA HAZIRLIK

Merhaba arkadaşlar göç idaresi sınavına hazırlanmak istiyorum ancak nereden başlayacağımı bilemedim. Yabancılar hukuku için kaynak bulamadım. Bilgilendirir misiniz?

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