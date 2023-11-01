Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Kasım 2023 13:21
12-36
Orijinal 12-36a geçileceği konusunda genel müdürlükte çalışan arkadaştan çalışma olduğuna dair duyum var bilgisi olan var mı bu konu ile ilgili

Patron006
Aday Memur
01 Kasım 2023 13:29
seçimlere de az kaldı
Toplam 1 mesaj

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