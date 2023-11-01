Orijinal 12-36a geçileceği konusunda genel müdürlükte çalışan arkadaştan çalışma olduğuna dair duyum var bilgisi olan var mı bu konu ile ilgili

Orijinal 12-36a geçileceği konusunda genel müdürlükte çalışan arkadaştan çalışma olduğuna dair duyum var bilgisi olan var mı bu konu ile ilgili