Ev kira ve hukuki süreç

bunun Konya ya da başka il ile alakası yok ülkede enflasyon var millet haklı sen sakin bi dille ev sahibiyle konuş durumunu anlat .

bunun Konya ya da başka il ile alakası yok ülkede enflasyon var millet haklı sen sakin bi dille ev sahibiyle konuş durumunu anlat .

Ahmet can10, 53 dk. önce Abi bu Konya hiç mümkün değil inanın ama deneyecem