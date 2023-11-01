Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Kasım 2023 13:38
Ev kira ve hukuki süreç

Değerli Meslektaşlarım Kira yenileme günüm geliyor eğer çok yüksek bir fiyat isterse evden çıkmazsam yasal fiyat üzerinden ödemeye devam ettiğim sürece hukuki bir sonuç alabilirmiyim. Tecrübelerinize ihtiyacım var


Temiz hava
Aday Memur
01 Kasım 2023 15:05
bence orta yolu bul ev sahibiyle makul bi fiyatta anlaş

Ahmet can10
Aday Memur
01 Kasım 2023 15:07
Abi bu Konya hiç mümkün değil inanın ama deneyecem
Temiz hava, 55 dk. önce
bence orta yolu bul ev sahibiyle makul bi fiyatta anlaş

Temiz hava
Aday Memur
01 Kasım 2023 15:12
bunun Konya ya da başka il ile alakası yok ülkede enflasyon var millet haklı sen sakin bi dille ev sahibiyle konuş durumunu anlat .
Ahmet can10, 53 dk. önce
Abi bu Konya hiç mümkün değil inanın ama deneyecem
Toplam 3 mesaj

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