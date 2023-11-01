Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Kasım 2023 13:54
Şubedeki inanılmaz sorun.

iyi günler. subede işe sivil gidip geliyoruz. kapri veya terlikle gelmeyin diye sürekli uyarı geliyor. şort falan değil bildiğiniz diz qlti kapri. işlem yapılacağı söyleniyor bunun mevzuatta yeri var mı

sicilli 2 3 tane şef kızdı bana geçen gün terlikle geldim diye ama öyle rahat ediyorum bari çorap giy felan dedi nizamiyede


polisleriseviyorum
Aday Memur
01 Kasım 2023 14:25

yokmu yardım eden


kral122
Daire Başkanı
01 Kasım 2023 14:31

Adamlar haklı kapri ne Allah aşkına terlik Bi de


policeman2004
Aday Memur
01 Kasım 2023 14:38
kardeşim ya seni kapıdan terlikle gören görevli polis olduğunu nasıl anlayacak. Ha sonra polis hergün kimlik soruyor diye başlık açarsınız ? kardeşim yahu koskoca polis memurusun, her an adli bir olayla karşılaşabilir veya karışabilirsin bakkala fırına neyse de işe terlik nedir ya... Allah korusun başına bir iş gelirse terlikle uzun zaman rahat edersin. Ha sen kılık kıyafet yönetmeliğini oku.
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