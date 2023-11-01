Şubedeki inanılmaz sorun.

iyi günler. subede işe sivil gidip geliyoruz. kapri veya terlikle gelmeyin diye sürekli uyarı geliyor. şort falan değil bildiğiniz diz qlti kapri. işlem yapılacağı söyleniyor bunun mevzuatta yeri var mı

sicilli 2 3 tane şef kızdı bana geçen gün terlikle geldim diye ama öyle rahat ediyorum bari çorap giy felan dedi nizamiyede