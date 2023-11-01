KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Kasım 2023 14:12
ikinci öncelik
merhabalar, lisans mezuniyetim sınıf öğretmenliği, özel eğitim alanında yl tamamladım şuan doktora sürecindeyim. kpss ile özel eğitim öğretmenliğine başvuru yapabiliyormuyum süreç nasıl ilerliyor? bilgisi olan paylaşabilirse sevinirim

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