Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Kasım 2023 14:23
Ben nasıl emekli olurum

EYT' den askerlik borçlanmasının taksitini ödemekteyim. Mayıs ayında emeklilik müracaat dilekçemi verdiğimde Başsavcı sekreteri "Sen önce askerlik borçlanmanı tamamla ben seni 2 haftada emekli ederim" dedi.

Ancak benim askerlik borçlanması sonrasında sigorta başlangıcım 22.07.1999 olduğu halde erkek kamu personeli için hizmet yılı şartı olan 25 yılı tamamlayabilmem için yaklaşık 5 yıl daha çalışmam gerekiyor.

SSK' lı olarak 5 yıl ve Emekli Sandığı' na bağlı olarak toplam 15 yıl sigortalı olduğum halde beni nasıl 2 haftada emekli yapacaklar?


kejman29
Memur
01 Kasım 2023 15:22

Hocam Başsavcı sekreteri değil çalıştığın kurumdaki en yetkili kişi dahil seni emekli edemez. Sen dilekçeni verirsin çalıştığın kurumun özlük birimi evraklarını genel müdürlüğe gönderir onlar da hepsini toplayarak SGK'nın ilgili birimi olan Kamu Emekli Hizmetleri Dairesine yazını gönderir.

Yapılan incelemede hizmetin yetiyor ise özel durumların okul durumların dahil olmak üzere hesaplanarak size bilgi verilir emekli oluyorsun ya da olamıyorsun diye.

Yapacağın şey basit ilçede isen ilçe SGK müdürlüğüne ilde isen İl SGK müdürlüğüne giderek tam tarihini öğrenebilirsin.

Kurumunda sana hesaplamayı yapacak kişi ne kadar donanımlı olursa olsun SGK'daki kadar doğru bilgileri sana sunamaz. Sadece vereceğin dilekçeye aracılık eder.


TuVNeRa
Şube Müdürü
01 Kasım 2023 15:49

Cevap için teşekkürler. Ama e-devlet şöyle yazıyor: GONDERDIGINIZ BILGILERE GORE YASLILIK AYLIGINA H


TuVNeRa
Şube Müdürü
01 Kasım 2023 15:50

KOSULLAR 58 YAS, 5400 PRIM ODEME GUN SAYISI VEYA 0 YAS, 9000 PRIM ODEME GUN SAYISIDIR


TuVNeRa
Şube Müdürü
01 Kasım 2023 15:53

Yani yaş ve hizmet süresinden bağımsız olarak 9000 gün prim şartı var benim için, doğru mu anladım?

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