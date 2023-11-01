Ben nasıl emekli olurum

EYT' den askerlik borçlanmasının taksitini ödemekteyim. Mayıs ayında emeklilik müracaat dilekçemi verdiğimde Başsavcı sekreteri "Sen önce askerlik borçlanmanı tamamla ben seni 2 haftada emekli ederim" dedi.

Ancak benim askerlik borçlanması sonrasında sigorta başlangıcım 22.07.1999 olduğu halde erkek kamu personeli için hizmet yılı şartı olan 25 yılı tamamlayabilmem için yaklaşık 5 yıl daha çalışmam gerekiyor.

SSK' lı olarak 5 yıl ve Emekli Sandığı' na bağlı olarak toplam 15 yıl sigortalı olduğum halde beni nasıl 2 haftada emekli yapacaklar?