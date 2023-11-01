Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Kasım 2023 14:45
tekniker maaşı

sağlık bakanlığıda tekniker maaşları ne kadar?

ben başka bir kurumda 26.900 alıyorum.

derece 4/1, evli, 2 çocuk, eş çalışmıyor.

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