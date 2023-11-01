Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Kasım 2023 14:52
Ankara AFAD tazminatı

Ziraat hesabı olanlara tazminatlar yatmış


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Memur
01 Kasım 2023 15:21
eksik yattı. 15 gün kanada 3 dönem kalanada aynı yattı
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