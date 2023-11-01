üniversitede nasıl yer değiştiririm acil

bir üniversitede kadrolu hizmetliyim yerimden memnun değilim aynı üniversitede farklı bir fakülteye geçmeyi düşünüyorum ama ya gideceğim yer daha kötüyse diye kafam karışıyor bunu nasıl öğrenebilirim nasıl yer değiştiririm acil cevap bekliyorum lütfen

bir üniversitede kadrolu hizmetliyim yerimden memnun değilim aynı üniversitede farklı bir fakülteye geçmeyi düşünüyorum ama ya gideceğim yer daha kötüyse diye kafam karışıyor bunu nasıl öğrenebilirim nasıl yer değiştiririm acil cevap bekliyorum lütfen