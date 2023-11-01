Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


01 Kasım 2023 15:13
üniversitede nasıl yer değiştiririm acil
bir üniversitede kadrolu hizmetliyim yerimden memnun değilim aynı üniversitede farklı bir fakülteye geçmeyi düşünüyorum ama ya gideceğim yer daha kötüyse diye kafam karışıyor bunu nasıl öğrenebilirim nasıl yer değiştiririm acil cevap bekliyorum lütfen

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