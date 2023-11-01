üniversitede nasıl yer değiştiririm acil

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Mahalli İdareler Ünvan Değişikliği Muhtemel Mülakat Soruları Hakk.Üniversite Büro Memuru, İlk Gün Kılık Kıyafet - Nasıl Gitmeliyim?Üniversite memurluğu nasıldır?YDS puanına göre Mühendisin Dil Bilgisinden yararlanma tazminatıÜniversite bilgisayar teknisyeni veya teknisyen olan arkadaşlar cevaplarsa çok iyi olurBelediye Nakil İşlemleri süreciPolislik istifa-Belediye geçiş2023 Naklen atama kontenjanlarıGörevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce