Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Kasım 2023 15:25
Depreme dayanıksız binada çalışmak

Eski bir apartmandan bozma binada yaklaşık 200 personel görev yapmaktayız. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Madde 13 doğrultusunda çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak işe yararmı. Bina başka bir kurum tarafından Depreme dayanıksız diye terkedildi biz yerleştirk.

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