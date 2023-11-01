Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


01 Kasım 2023 15:55
Kadrolu engelli memur İstanbul dışı tayini

Herkese selam,

E-KPSS ile 2013'de ilçe belediyesine atandım. Psikoloğum. İstanbul'da ekonomik olarak kendimi idame ettirmekte zorlanıyorum, tekerlekli sandalyeme uygun evlerin kirası maaşım kadar. Bu şartlar altında İstanbul dışına taşınmak zorundayım. Tayin için muvafakatnameden bahsediliyor fakat ne maddi ne fiziksel şartlarım il dışı ziyaretler ile talepleri sorgulamak için mümkün değil malum. Bu sürece dair bilgisi olan, nasıl tayin edilebileceğime dair fikri olan varsa çok memnun olurum.

İşiniz gücünüz rast gitsin, sevgiler

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