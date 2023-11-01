İL Özel idareye naklen geçiş aşamaları

büyükşehir olmayan bir ilde içişlerine bağlı bi kurumda Bilgisayar işletmeni olarak görev yapıyorum. il özel idaresine naklen geçiş yapmak için neler yapmak lazım ? Aşama aşama anlatacak bir büyüğümüz arkadaşımız varsa çok mutlu olurum.

büyükşehir olmayan bir ilde içişlerine bağlı bi kurumda Bilgisayar işletmeni olarak görev yapıyorum. il özel idaresine naklen geçiş yapmak için neler yapmak lazım ? Aşama aşama anlatacak bir büyüğümüz arkadaşımız varsa çok mutlu olurum.