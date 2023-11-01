Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


01 Kasım 2023 15:55
İL Özel idareye naklen geçiş aşamaları
büyükşehir olmayan bir ilde içişlerine bağlı bi kurumda Bilgisayar işletmeni olarak görev yapıyorum. il özel idaresine naklen geçiş yapmak için neler yapmak lazım ? Aşama aşama anlatacak bir büyüğümüz arkadaşımız varsa çok mutlu olurum.

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