Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Kasım 2023 16:05
tarım ve orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!

neden?

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