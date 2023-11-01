KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


01 Kasım 2023 16:06
Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı İnşaat Mühendisliği

Daha önce bu sınava girmiş olan var mı ? 2012 yılına ait çıkmış soruları inceliyorum sorular gerçekten çok kaliteli ve Zor diyebilirim 70 puan alamayan mülakata giremiyor bence 70 almak gerçekten çok zor. Daha önce girmiş olan mühendis arkadaşlarım soruların 2012 de ki gibi zor olup olmadığı hususunda aydınlatırsa sevinirim

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