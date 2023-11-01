Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Kasım 2023 16:38
Temmuz eş tayininde atamam gerçeklesti ama hala gönderilmiyoruz?

Arkadaşlar temmuzda eş durumu yazdım 8 eylül atamam gerçekleşti ama ikinci bir yazıya kadar beklememiz söylendi. Silivri ve Patnos bu durumda hala. Yeni mazeret takvimi açıklandı ama halaa bizlere yazı gelmedi. Çok maduriyet yaşıyoruz. Acaba ne zaman gödercekler?

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