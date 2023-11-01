KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


01 Kasım 2023 17:06
Önlisans Makine Mezunu

Merhabalar

Makine mezunuyum ve özel sektör şu an berbat kpss atamaları nasıl? Kpss çalışmak mantıklı mı yoksa özel sektörde işe girmek mi?

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.TPAO mülakatBeraat kararının güvenlik soruşturmasına etkisiÖnlisans KPSS TercihKPSS Sağlık Bakanlığı2023/2 merkezi atamalarKPSS B önlisans hazırlanmayı düşünüyorumUlaştırma Bakanlığı SonuçlarıDHMİ güncel tekniker maaşları

Sözlük

yozgat 2 zorhane 1 senden benden bizden 1 asansör 3 Cengiz Han'ın mezarı 3 gheorghe hagi 2 nare 1 sekerat 1 penyafobi 3 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Gün sonu döviz fiyatlarıMamak Kentsel Dönüşüm Projesi protokolünün yürütmesi durdurulduSınır Tanımayan Doktorlar: Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi hizmet vermeyi durdurduCeltic maçında yasağa rağmen Filistin bayraklarının açılması bekleniyorAnayasa'ya 'imar affı yapılamayacağına' ilişkin düzenleme geliyor

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce