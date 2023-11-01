Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Kasım 2023 19:18
müfredat değişecek
Müfredatta konular azaltılacakmış.

uca
Daire Başkanı
01 Kasım 2023 19:46

......kandırıldık!!!!

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