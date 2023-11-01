1 Ocak 2024 Memur + Emekli Zammı

Öncelikle saygıdeğer forum arkadaşlarım , meslektaşlarım hepinize saygıyla selamlıyorum merak ettiğim ve tartışmak istediğim bir konu hakkında konuşmak adına bunu yazıyorum.

Son 3 aydır düzenli olarak ekonomistleri , hükümet görevlilerini ve cumhurbaşkanını dinliyor , izliyor ve not ediyorum.

Öncelikle sene sonu enflasyon hesaplamaları %58 %63 diye başlarken %68 lere gelmiş bulunmaktayız hali hazırda %42 lik bir zam farkı hesaplanırken ekonomistlerin %4-5 ve hatta üstü gelme ihtimali olduğundan bahsettiği ekim verisi var unutmamak gerekir ki ekimde ne gelirse kasım ve aralıkta bunun çok daha üstünde gelecektir. yani toplam memur ve memur emeklisi zammının %50 üstünde olacağı kesinleşti aslında artık ancak ben şahsi görüşüm %50 nin üstündeki bir rakama refah payı eklenmeyeceğini veya eklenirse bile 51 i 55 yapmakla biteceğini düşünüyorum zaten alacağımız zam aslında maaş düzeltmesi olduğu için 3-4 ay sonra fakirlik katsayısı birçoğunuzun artacak ancak,

benim sormak istediğim ve özellikle bilen kişilerin cevabını merak ettiğim durum şu ki;

son 1 aydır özellikle hükümet kanadı ve yandaş ekonomistler, muhalif ekonomistler ve yorumcular emekli maaşlarıyla ilgili çok ciddi bir düzenleme olduğu ve hatta çalışanlardan kesilerek emekliye seçim öncesi çok ciddi bir iyileşme yapılacağını söylüyor ve hatta birçok yorumcu emekli şimdi emekli olduğunu hissedecek tarzı muhabbetler dönüyor bununla ilgili ek bir çalışma vb. bir duyum bir bilginiz var mı ? teşekkür ederim.