Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Kasım 2023 19:35
Seçim nedeniyle kadroya gecenler

Seçim nedeniyle 2. Yılımda kadroya geçtim . Tayin için 2 sene daha mı bekleyeceğiz. Yoksa bir sene sonra tayin alabiliyormuyuz . Bilgisi olan var mı

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