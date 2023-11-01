Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Kasım 2023 20:01
Seçim nedeniyle kadroya gecenlerde tayin

Seçim nedeniyle 2. Yılımda kadroya geçtim iller arası tayin için yine 4 seneyi doldurmam mi gerekiyor

Çok Yazılan Konular

2023 5 Atamasında Mahkemelik OlanlarPratisyen 20 000 , Uzman 60 000 ve Sağlık personeline 2000 Tlgörevlendirmene zamannn bu alımlar belli olacakkkLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !2023 (Açıktan) Atama KurasıRadyolojide fazla saat çalışmakücretsiz izinde kademe ilerlemesi Becayis hakkım var mıboşanma tayini

Sözlük

çekirdek çitlemek 1 tetragametik kimerizm 1 sekerat 1 Cengiz Han'ın mezarı 3 süper volkan patlaması 1 nare 1 ağırşak 1 gelin 2 şu an çalan şarkı 1 interdisipliner 1

Son Haberler

Tekirdağ'da yolcu treninin çarptığı kadın öldüGazeteci Tolga Şardan tutuklandıBakan Koca Bursa'da hekimi darbeden saldırganın tutuklandığını bildirdiGazeteci Dinçer Gökçe 'kitap okuma ve özet çıkarma' şartıyla serbest bırakıldıHazine ve Maliye Bakanlığı, 'otoyol ve köprüler satılacak' haberini yalanladı

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce