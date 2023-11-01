Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


01 Kasım 2023 20:10
Türk Hava Yolları'nın sistemi çöktü.

Türk Hava Yolları'nın sistemi çöktü,

19.00-22.00 saatleri arasında İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi.

Türk Hava Yolları, network alt yapısında yaşanan bir sorun nedeniyle biletlerde ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Anlamı: Dünya genelinde önemli bir merkez olduğu iddia edilen milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul çıkışlı uçuşları kontrol edemiyor. Üstelik havaalanı yenilenmesine rağmen...

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