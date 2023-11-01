Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


01 Kasım 2023 20:33
Bireysel kredi kartı borcu 2,5 kat arttı.

Bireysel kredi kartı borcu 14 ilde %200 ve üzeri kalan tüm iller %150 - %200 arasında arttı.

Türkiye'nin %83'ünün bireysel kredi kartı borcu 2,5 katına çıktı.

Anlamı: Ekonomik kriz vatandaşı zorluyor. 2024 yazına kadar geçinmeleri mümkün değil.


sahip35
Müsteşar
01 Kasım 2023 22:02

1 TL'nin maliyeti 2,3 TL'ye çıktı.

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