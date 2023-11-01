ÜDS sıralamalar

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Kayıp dosyaAfad paraları ne oldu ?İdare Memurları, Bakanlık atamalı personelin amiri oluyor muMobbing nedeniyle tayin talebi dilekçesi örneğine ihtiyacım var...Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiMazeretsiz tayin isteyebilir miyim ?Cezaevleri Kar PayıKalem DeğişikliğiBen nasıl emekli olurumDepremde mağdur olan personeli haber yapacakmısınız
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce