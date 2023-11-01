Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Kasım 2023 20:49
ÜDS sıralamalar

Arkadaşlar ünvan değişikliği sınavında kendi alanımız ve komisyonumuzda (ilimizde) kaç kişinin sıralamaya kaldığını, kaçıncı olduğumuzu yayınlamayacaklar mı? sorsak da KVKK dan dolayı cevaplamıyoruz diyebilirler mi?

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