iyi günler bir kurumda tekniklerim ama uzun süre çalışmak istediğim bir kurum değil şuan tıbbi sekreterlik açıktan okuyorum atama tekrar olacakmıdır sizce? açıktan okumanın örgünle farkı var mı? çalışma sartları bizimkinden iyidir diye düşünüyorum sizce nasıl ?

iyi günler bir kurumda tekniklerim ama uzun süre çalışmak istediğim bir kurum değil şuan tıbbi sekreterlik açıktan okuyorum atama tekrar olacakmıdır sizce? açıktan okumanın örgünle farkı var mı? çalışma sartları bizimkinden iyidir diye düşünüyorum sizce nasıl ?