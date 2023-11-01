Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Kasım 2023 21:23
Tıbbi sekreterlik açıktan
iyi günler bir kurumda tekniklerim ama uzun süre çalışmak istediğim bir kurum değil şuan tıbbi sekreterlik açıktan okuyorum atama tekrar olacakmıdır sizce? açıktan okumanın örgünle farkı var mı? çalışma sartları bizimkinden iyidir diye düşünüyorum sizce nasıl ?

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