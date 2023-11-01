Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
01 Kasım 2023 21:34
Amacımız 3+1 sistemin 1+1 olarak revize edilmesidir

3+1 Tayin Sisteminin Revize Edilmesi İçin Destek Grubumuz.

https://chat.whatsapp.com/F308TS1LItv1jQsKgM7RBM

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