Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**



Becayiş istiyor
01 Kasım 2023 21:37
Amacımız 3+1 sistemin 1+1 olarak revize edilmesidir

3+1 Tayin Sisteminin Revize Edilmesi İçin Destek Grubumuz.

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