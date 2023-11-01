Amacımız 3+1 sistemin 1+1 olarak revize edilmesidir

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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : gubaz"eskiyara"
Sinem Karakurt
Becayiş istiyor
Becayiş istiyor
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