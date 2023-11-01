Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
01 Kasım 2023 21:49
Amacımız 3+1 sistemin 1+1 olarak revize edilmesidir

3+1 Tayin Sisteminin Revize Edilmesi İçin Destek Grubumuz.

https://chat.whatsapp.com/F308TS1LItv1jQsKgM7RBM


gtot
Memur
01 Kasım 2023 21:52

konuyu sözleşmeli personel başlığına açabilirdin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kayıp dosyaAfad paraları ne oldu ?İdare Memurları, Bakanlık atamalı personelin amiri oluyor muMobbing nedeniyle tayin talebi dilekçesi örneğine ihtiyacım var...Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiMazeretsiz tayin isteyebilir miyim ?Cezaevleri Kar PayıKalem DeğişikliğiBen nasıl emekli olurumDepremde mağdur olan personeli haber yapacakmısınız

Sözlük

alkol testi 3 e-ticaret 2 sözlük atışması 8 çekirdek çitlemek 1 QUOKKA 1 gheorghe hagi 1 sekerat 1 zorhane 1 white island 1 cumhuriyetimizin 100.yılı 1

Son Haberler

Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandıFed faiz oranını sabit tuttuTrabzon'da kamyonet uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıTBMM'de onaylanan 12. Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandıKentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce