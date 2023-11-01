Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
01 Kasım 2023 21:50
Amacımız 3+1 sistemin 1+1 olarak revize edilmesidir

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