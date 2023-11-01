Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Kasım 2023 23:40
Lise hazırlık kademe karmaşası.

2004 yılında Haz+3 yıl şeklinde Anadolu Meslek Lisesini kazandim.

2004 yılında hazırlık sınıfını basarıyla geçerek Lise 1. Sinifa başladım.

2005 yılında Lise 1. Sınıfta 24 kişilik sınıfımızdan 12 kişi sınıfta kaldık.

2005 yılında eğitim sistemi değişmesi sebebiyle Lise eğitimi 4 yıla çıkarıldı fakat biz 10 kişiden fazla sınıfta kaldığımız için yeni sisteme dahil edilmedik ve eski sitemde sınıf açılarak haz+3 yıl şeklinde 2009 yılında Lise öğrenimini tamamladık.

Bu durumun Ülkemizde benzer bir örneği olmayabilir.

Sorum şudur. Diplomam da belirtildiği üzere haz+3 yıl şeklinde eski sistem mezun olmam sebebiyle +1 kademe almaya hak kazanmış sayılmaz mıyım?

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