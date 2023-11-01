Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Kasım 2023 23:44
Tayin Sorunsalı
Merhaba arkadaşlar, bizim yazdığımız tayin dilekçelerine il müdürlüğü bakanlığa göndermeden ret yazıyor. Bu durumu nasıl aşabiliriz. Fikri olan?

Gardirop Fuat
Aday Memur
02 Kasım 2023 00:04
Aklıma cimer geliyor ama??
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