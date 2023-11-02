arkadaşlar kiracı tahliye davası fikrinizi alayım.

dostlar şimdi il merkezde adıma olan tapulu tek evim var; ben ilçede bir köyde ikametim var; ve özel bir okulda matematik öğretmeniyim. okulum da il merkezde. haliyle her gün 130 km toplam gidip dönüyorum; şimdi ben okulumun hemen arkasında bulunan evimden çıkması için kiracıyı arabulucuya yolladım. anlaşmadık; tahliye davasında mahkeme beni haklı bulup kiracıyı tahliye eder mi bu sebeple. yol masrafım kiradan çok ve her gün sabah erken kalkıp geç dönüyorum köye.

dostlar şimdi il merkezde adıma olan tapulu tek evim var; ben ilçede bir köyde ikametim var; ve özel bir okulda matematik öğretmeniyim. okulum da il merkezde. haliyle her gün 130 km toplam gidip dönüyorum; şimdi ben okulumun hemen arkasında bulunan evimden çıkması için kiracıyı arabulucuya yolladım. anlaşmadık; tahliye davasında mahkeme beni haklı bulup kiracıyı tahliye eder mi bu sebeple. yol masrafım kiradan çok ve her gün sabah erken kalkıp geç dönüyorum köye.