Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


02 Kasım 2023 00:27
arkadaşlar kiracı tahliye davası fikrinizi alayım.
dostlar şimdi il merkezde adıma olan tapulu tek evim var; ben ilçede bir köyde ikametim var; ve özel bir okulda matematik öğretmeniyim. okulum da il merkezde. haliyle her gün 130 km toplam gidip dönüyorum; şimdi ben okulumun hemen arkasında bulunan evimden çıkması için kiracıyı arabulucuya yolladım. anlaşmadık; tahliye davasında mahkeme beni haklı bulup kiracıyı tahliye eder mi bu sebeple. yol masrafım kiradan çok ve her gün sabah erken kalkıp geç dönüyorum köye.

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