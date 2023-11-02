Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Kasım 2023 07:25
Mesele Müfredat Değil Mesele Sistem

Her bakan sınav sistemi veya müfredat ile ilgili bir değişikliğe gitmeye çalışıyor. Bunu da devrim gibi pazarlıyorlar. Halbuki yüz yıllık karma ve zorunlu eğitim sistemine dokunamıyorlar. Milli eğitimin onlarca problemi var ama bu iki problem hakkında da konuşalım biraz. Zorunlu ve karma eğitim. Okullar okumak istemeyen ve sırf ahlaksız ilişkiler için okula gelen öğrenciler ile dolu.


memurolm
Genel Müdür
02 Kasım 2023 07:39

benim çocuğum lise çağına gelince karma eğitim devam ederse yollamayacağım. açık lise miss

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