Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Kasım 2023 09:04
meb ajanda tragedyası

ne kadar saçma sapan iş ya?

amaçları yine belki bizim külütürümüzle ilgili..

müdürü okulda tutmaya çalışmak..

müdürü çalıştırmak..

müdür yardımcısına şifre verip yan gelip yatan müdürleri engellemek..

ama yine müdür yardımcısı çalışıyor..

ve işi daha da arttı..

garip işleri bırakıp keşke eğitim-öğretimde niteliği arttırsak..

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