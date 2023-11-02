Fenerbahçe 2023-2024 Sezonu Futbol Takımı

Ligde 10/10 yaparak liderliğini sürdürüyor. En yakın rakibi Galatasaray ise ligde Antalya ve Rize deplasmanlarında hakemlerin bariz katkısıyla galip getirtilerek 2 puan gerisinde takibini sürdürüyor.

Son oynanan Pendik maçında Fred ve Becao sakatlandı. Becaonun ilk yarıyı kapattığı söyleniyor. Fred ise en geç milli aradan sonra hazır olacaktır.

Milli araya kadar içerde Trabzon ve deplasmanda Adana Demir maçlarını kayıpsız geçerse Fenerbahçe rakibi psikolojik olarak ta düşecektir. Bizim Ads ye gittiğimiz hafta Galatasaray ise Bayern deplasmanından dönüp 3 gün sonra Volken Demirelin Hataysporuna deplasmana gidecek. Volkan bir güzellik yapacaktır eğer hakemleri geçebilirse.

Becao ve Djikunun sakatlıklarında Trabzon maçında Osayi-Samet-Osterwolde-Ferdi dörtlüsünü bekliyorum geride.

Arada bir de Ludogorets deplasmanı var ama o çok önemli değil. Yenilsek te kimse önemsemez hatta gençlerle çıkalım o maça, lig önemli şu an için.