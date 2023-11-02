Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Kasım 2023 09:13
Belletmen puanlarının islenmesi

Pansiyonlu bir okulda belletmen olarak görev yapıyorum.diger öğretmen arkadaşların puanları ayın 1 inde hemen işlenmesine rağmen benim puanım her ayın bitiminden sonra işleniyor.Örneğin ekim ayına girdiğimizde arkadaşların puanı ekimin 1 inde işlenirken benimki 1 Kasım'da işleniyor.

Cevaplar için şimdiden tesekkur ederim.


besyolu68
Şef
02 Kasım 2023 09:16

Benimde puanimin girdiğimiz her ayın 1 inde islenmesi için ne yapmaliyim

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