Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


02 Kasım 2023 09:58
gençlik ve spor bakanlığı yedek gelirmi
gsb bakanlığı asıl 15 alım yapiyor 9. yedekteyim gelirmi fikri olan varmı kalorifer atescisi kadrosundan teşekkür ederim

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