Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Kasım 2023 09:59
2023 kasım ayı enflasyonu

Arkadaşlar kasım ve aralık enflasyonu ekimden daha yüksek çıkacak. Bugün tütün ürünlerine zam geldi. Benim tahminim kasım enflasyonu 4,50 çıkar

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