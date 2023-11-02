Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Kasım 2023 10:17
İş yurdu parası

İş yurdunda çalişmayan memurlarin kar paylari yatmaya başlamiş tutar ne kadar yatiyor paylaşir misiniz?

Edit : Forumda konu başlığı açarken ve mesaj yazarken büyük harf kullanmayalım.

Çok Yazılan Konular

Kayıp dosyaİdare Memurları, Bakanlık atamalı personelin amiri oluyor muMobbing nedeniyle tayin talebi dilekçesi örneğine ihtiyacım var...Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiMazeretsiz tayin isteyebilir miyim ?Komisyon içi ilçeye atanan personelin havuz tayini hakkı var mı ?Ben nasıl emekli olurumKalem DeğişikliğiCezaevleri Kar PayıDepremde mağdur olan personeli haber yapacakmısınız

Sözlük

QUOKKA 1 dışarıdan gördüm yeşil türbe içine girdim estağfirullah tövbe 4 asansör 2 penyafobi 3 ağırşak 1 sözlük atışması 6 alkol testi 3 sekerat 1 yeni anayasa taslağı 1 banaz 1

Son Haberler

'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' banka, aidatı iade edecekCumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen öğretmene suç duyurusuMalatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildiBorsa günün ilk yarısında yükseldiMB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce