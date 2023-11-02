Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Kasım 2023 10:29
eve iş götürüyoruz, izinsiz çalışıyoruz çok yoruldum ben ?? :(:(:(
kendinizi nasıl motive ediyorsunuz arkaşlar

bronzemoon
Aday Memur
02 Kasım 2023 10:48
özel sektörde çalışsan daha mı iyi olacaktın? her şeyi de sorun etme, kimse memnun değil işinden. hobi edin, mesai sonu onunla kafanı dağıt. kumar, kripto para, bahis vb. uzak dur. vücut çalış, dil öğren, doktora yap vb.

Dramagrl
Aday Memur
02 Kasım 2023 10:57
hasta hasta işe gidiyorum çalışmaktan stresten yaşama hevesi mi kaldı :(
bronzemoon, 3 saat önce
özel sektörde çalışsan daha mı iyi olacaktın? her şeyi de sorun etme, kimse memnun değil işinden. hobi edin, mesai sonu onunla kafanı dağıt. kumar, kripto para, bahis vb. uzak dur. vücut çalış, dil öğren, doktora yap vb.

plt.kaan
Memur
02 Kasım 2023 10:58
hastaysan rapor alabilirsin. ben şu zamana kadar sorun yasamadim
Dramagrl, 3 saat önce
hasta hasta işe gidiyorum çalışmaktan stresten yaşama hevesi mi kaldı :(

Dramagrl
Aday Memur
02 Kasım 2023 11:47
herkes sen değil personel var da rapor alalım
plt.kaan, 3 saat önce
hastaysan rapor alabilirsin. ben şu zamana kadar sorun yasamadim

bronzemoon
Aday Memur
02 Kasım 2023 12:02
tedavini yaptır, hiç bir amirin kronik rahatsızlığına rağmen illede görevini yapacaksın demez, eğer sen farklı nedenlerle durumunu aciklamiyorsan onlarda seni sağlam ama görev yapmak istemiyor diye kabul eder. sorun neyse sıralı amirlerinle, kadın hastalığı ise sıralamadaki en yakın kadın amirinle rahatsızlığını konuşup gerekli tedavini yaptır. önce sağlık sonra iş.
Dramagrl, 3 saat önce
hasta hasta işe gidiyorum çalışmaktan stresten yaşama hevesi mi kaldı :(
Toplam 5 mesaj

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