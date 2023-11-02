eve iş götürüyoruz, izinsiz çalışıyoruz çok yoruldum ben ?? :(:(:(

özel sektörde çalışsan daha mı iyi olacaktın? her şeyi de sorun etme, kimse memnun değil işinden. hobi edin, mesai sonu onunla kafanı dağıt. kumar, kripto para, bahis vb. uzak dur. vücut çalış, dil öğren, doktora yap vb.

özel sektörde çalışsan daha mı iyi olacaktın? her şeyi de sorun etme, kimse memnun değil işinden. hobi edin, mesai sonu onunla kafanı dağıt. kumar, kripto para, bahis vb. uzak dur. vücut çalış, dil öğren, doktora yap vb.