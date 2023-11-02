Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


02 Kasım 2023 11:04
unvan dışı iş
gih kadrolu vhki olarak çalışıyorum kurumda konferanslar oluyor ve daire başkanı beni resepsiyonist gibi geleni karşılamak için bekletip hediye dağıttırıyor ve bu senin işin diyor vhki bu angarya işleri yaparmı bilgisi olan varsa cevaplarsanız çok sevinirim

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