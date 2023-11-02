unvan dışı iş

gih kadrolu vhki olarak çalışıyorum kurumda konferanslar oluyor ve daire başkanı beni resepsiyonist gibi geleni karşılamak için bekletip hediye dağıttırıyor ve bu senin işin diyor vhki bu angarya işleri yaparmı bilgisi olan varsa cevaplarsanız çok sevinirim

gih kadrolu vhki olarak çalışıyorum kurumda konferanslar oluyor ve daire başkanı beni resepsiyonist gibi geleni karşılamak için bekletip hediye dağıttırıyor ve bu senin işin diyor vhki bu angarya işleri yaparmı bilgisi olan varsa cevaplarsanız çok sevinirim