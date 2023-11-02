Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Kasım 2023 11:53
2023'ün Son MB Enflasyon Raporu

2023'ün Son MB Enflasyon Raporuna göre yıl sonu enflasyon beklentisi %65 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın gerçekleşme ihtimali ise %70 imiş.

2023 yıl sonu enflasyon oranı %65 gelirse memurun ocak zam oranı %49-%50 arası olacaktır.

Not: Piyasa Katılımcıları Anketi piyasada bulunan bankalar, finans kuruluşları ve uzmanları görüşü olup 2023 yıl sonu beklentisi %68 dir.

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