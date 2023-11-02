Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Kasım 2023 12:20
2024 Ocak En Düşük Memur Maaşı 38.000 Türk Lirası
Gerçekten mümkün mü böyle bir şey?

Akademik7224
Şube Müdürü
02 Kasım 2023 12:22

Bu memurlar ve memur sendikaları ile asla mümkün değildir!

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