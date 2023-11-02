MB enflasyon raporuna göre Kasım, Ocak, Mayıs......

Son dönemde enflasyon üzerinde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve eylül ayı itibarıyla aylık enflasyonun ana eğiliminin yavaşlamaya başladığı değerlendirilmektedir. Buna karşın, kasım, ocak ve mayıs aylarında para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak aylık enflasyonda geçici yükselişler olacağı tahmin edilmektedir. Yılın son çeyreğinde hanehalkının 25 m³ bedelsiz doğal gaz kullanım sınırını aşması aylık enflasyonu mekanik olarak yukarı yönlü etkileyecektir. 2024 yılı ocak ayında ise, asgari ücret ayarlaması, fiyatları zamana bağlı belirlenen hizmet kalemlerindeki gelişmelerin ve otomatik vergi güncellemelerinin devreye girmesi beklenmektedir. 2024 yılı mayıs ayında ise, doğal gazkaynaklı baz etkileriyle yıllık enflasyonda tepe noktasının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2024 yılının ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağı öngörülmektedir.
Kaynak: TCMB Kasım ayı enflasyon raporu..
Son dönemde enflasyon üzerinde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve eylül ayı itibarıyla aylık enflasyonun ana eğiliminin yavaşlamaya başladığı değerlendirilmektedir. Buna karşın, kasım, ocak ve mayıs aylarında para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak aylık enflasyonda geçici yükselişler olacağı tahmin edilmektedir. Yılın son çeyreğinde hanehalkının 25 m³ bedelsiz doğal gaz kullanım sınırını aşması aylık enflasyonu mekanik olarak yukarı yönlü etkileyecektir. 2024 yılı ocak ayında ise, asgari ücret ayarlaması, fiyatları zamana bağlı belirlenen hizmet kalemlerindeki gelişmelerin ve otomatik vergi güncellemelerinin devreye girmesi beklenmektedir. 2024 yılı mayıs ayında ise, doğal gazkaynaklı baz etkileriyle yıllık enflasyonda tepe noktasının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2024 yılının ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağı öngörülmektedir.
Kaynak: TCMB Kasım ayı enflasyon raporu..