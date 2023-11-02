KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Kasım 2023 12:35
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak bilen var mı acaba


darkkinght
Aday Memur
02 Kasım 2023 13:02

çok yakında

Toplam 1 mesaj

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