Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Kasım 2023 13:27
eş durumu tayini yardım
eşim kadrolu astsubay bende sözleşmeli ebeyim Ocak ayının 30 unda bir yılım doluyor eş durumu tayini nasıl yapacağım Ocak ayının başında iller arası tayinde mi yoksa tam bir yıl dolunca mı isticem yardımcı olabilir misiniz ?

Çok Yazılan Konular

2023 5 Atamasında Mahkemelik OlanlarPratisyen 20 000 , Uzman 60 000 ve Sağlık personeline 2000 TlLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Becayis hakkım var mı2023 (Açıktan) Atama Kurasıgörevlendirmeboşanma tayinine zamannn bu alımlar belli olacakkkÜniversite hastanesindeki kadrolu hemşire , asker eşinin yanına gitmek için S.Bakanlığına geçebilirtekniker maaşı

Sözlük

yozgat 6 süper volkan patlaması 1 şehir kapısı 1 çekirdek çitlemek 1 dışarıdan gördüm yeşil türbe içine girdim estağfirullah tövbe 4 al karısı 1 sekerat 1 banaz 1 Dönüm noktası 1 lahmacun 1

Son Haberler

'Aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan' banka, aidatı iade edecekCumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen öğretmene suç duyurusuMalatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildiBorsa günün ilk yarısında yükseldiMB Başkanı Erkan açıkladı: İlk adımında neden şahin değildi?

Editörün Seçimi

Neden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce